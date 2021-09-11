Более 40 млн рублей распределила Росмолодежь в дни фестиваля "Таврида.АРТ"

СУДАК /Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Таврида.АРТ" получили гранты на общую сумму более 40 млн рублей. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"В общей было подано около 270 проектов на грантовый конкурс, 67 из них получили финансовую поддержку. Больше 40 млн рублей было распределено в эти дни [дни фестиваля]", - сказала она.

Она отметила, что проекты, в частности, касались развития культуры и экология. Несколько инициатив касались развития районных библиотек.

Она уточнила, что грантовый конкурс проходил в течение образовательных заездов "Тавриды", которые начались в июне. За это время было распределено более 80 млн рублей, сказала Разуваева.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".