Главу Башкирии Хабирова наградили орденом Невского

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров награжден орденом Александр Невского за вклад в развитие республики, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича - главу республики Башкортостан", - говорится в документе.

Хабиров родился 20 марта 1964 года в Башкирской АССР, трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения. В 2003-2008 годах руководил администрацией президента Республики Башкортостан. В 2009-2016 годах - заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике. 19 сентября 2019 года вступил в должность главы Башкирии. Ранее был удостоен почетной грамоты и двух благодарностей президента РФ.