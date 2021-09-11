Путин наградил орденом Дружбы губернатора Курганской области Шумкова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков удостоен ордена Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Курганской области и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Шумкова Вадима Михайловича - губернатора Курганской области", - говорится в документе.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована. Она включает, в том числе, меры по восстановлению экономики региона.

Шумков победил на выборах на пост губернатора Курганской области в сентябре 2019 года, с октября 2018 года был назначен врио главы региона.