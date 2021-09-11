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Путин подписал указ о вручении госнаград артистам театра им. Вахтангова

В соответствии с указом президента ордена Дружбы были удостоены Максим Суханов, Мария Аронова и Юлия Рутберг

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ о награждении государственными наградами артистов Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в канун 100-летия театра. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, артисты были награждены за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

В соответствии с указом президента ордена Дружбы были удостоены Максим Суханов, Мария Аронова и Юлия Рутберг. Тем же указом медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены Владимир Вдовиченков, Александр Олешко и Ольга Чиповская.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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