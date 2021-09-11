Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Интервью с президентом России: впервые онлайн в видеоформате От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

В номинации "Интервьюер" в категории "Диджитал СМИ" победил проект "20 вопросов Владимиру Путину", вышедший в 2020 году и получивший широкий резонанс в российских и мировых медиа и социальных сетях. Он основан на эксклюзивном трехчасовом видеоинтервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с президентом России и приурочен к двадцатилетию работы Путина на высших постах государства. Проект ориентирован на аудиторию интернета, каждая серия дополнена поясняющей графикой, фактами и цитатами.

"Конечно, это была командная игра, где я выступал не в роли капитана, а центрфорварда, которому доверили завершение многоходовой комбинации, организованной другими, - сказал, комментируя победу, руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко. - Хочу поблагодарить всех коллег, причастных к проекту. В первую очередь гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, главного редактора Михаила Петрова, нашего любимого продюсера Лику Бланк. Отдельное спасибо директору по цифровому развитию Дарье Пенчиловой, которая, собственно, и придумала проект из двадцати мини-интервью. Без этой идеи ничего бы не получилось".

Всего на конкурс, включающий 25 основных и две специальные номинации, поступило около 1,2 тыс. работ. Лучшие из них определил экспертный совет, состоящий из профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, теле- и радиоведущих, блогеров.

В числе главных задач премии - установление ориентиров в сфере российских СМИ, направленных на благо интересов общества, создание условий для роста профессионального мастерства и развития всех видов интеллектуального творчества.

Организатор премии "ТЭФИ-Мультимедиа", учрежденной в 2021 году, - Академия Российского телевидения. Соорганизатор - Союз журналистов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конкурса.