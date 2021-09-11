В Ненецком АО экологическая акция "Чистая Арктика" собрала более 200 человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Субботник экологического проекта "Чистая Арктика" в Ненецком автономном округе собрал более 200 человек. Участники акции в субботу вместе с губернатором региона Юрием Бездудным и телеведущей и блогером Иреной Понарошку чистили от мусора территорию бывшей зверофермы в поселке Искателей, сообщили в пресс-центре проекта "Чистая Арктика".

"На данный момент масштабные работы прошли в поселке Искателей, на территории бывшей зверофермы площадью в 4,2 га. Обилие тяжелого крупногабаритного мусора не напугало ни местных жителей, ни губернатора, который вновь лично вышел на субботник, ни амбассадора проекта "Чистая Арктика" Ирену Понарошку. <...> Всего на арктическом субботнике сегодня собралось более 200 человек", - говорится в сообщении.

Акции проекта начались в НАО на прошлой неделе с субботника на реке Печоре, где убрали 20 тонн отходов. Сегодня к уборке мусора присоединилось уже в разы больше людей, отметили в пресс-службе правительства региона: на очистку бывшей зверофермы собрались региональные добровольцы, жители региона, в Нарьян-Мар также прибыли федеральные волонтеры. Помимо уборки, активисты также успели собрать грибы для оленей из Центра арктического туризма. "Я очень надеюсь на то, что в Арктике будет чище. Тундра очень медленно восстанавливается, и это точно не место для пластика, стекла, бутылок и другого", - приводит пресс-центр проекта слова Понарошку.

За месяц участники акций проекта "Чистая Арктика" собрали в регионах более 600 тонн металлолома. Так, на Ямале, в поселке Харасавэй, волонтеры расчистили территорию площадью 2 га от 21,5 тонны металла и 43 кубометров отходов, продолжается экспедиция на острове Вилькицкого, где очищен один гектар земли. Добровольцы разобрали три разрушенных здания, спрессованы бочки общим весом 250 тонн. В Якутии, в Тикси, волонтеры убрали 300 тонн металлолома и около 250 кубометров отходов, в Архангельской области на побережье Белого моря результат составил 5 кубометров ТКО и 15 тонн лома, на Таймыре в Красноярском крае - 44 тонны металла, в Мурманской области - 50 тонн отходов.

Весь лом и отходы собирают для переплавки и переработки, подчеркивают организаторы проекта. Отдельное внимание уделяют брошенным частям автомобилей, гусеничной техники, их элементам и агрегатам. Их утилизация требует установления юридического статуса и оформления документов. Такую карту-схему с описанием местоположения объектов, номерами агрегатов для передачи в контролирующие органы составляют волонтеры "Чистой Арктики". В регионах собирают данные, необходимые для дальнейшей работы и определения комплекса мер для восстановления экологии.

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитанам ледоколов Дмитрию Лобусову и Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Волонтерский проект "Чистая Арктика" объединяет общественность, научное сообщество, власть, бизнес и медийных личностей. Основная цель проекта - очистить Арктику от мусора, накопившегося за время ее активного освоения в советские годы.