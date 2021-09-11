Спецпроект ТАСС "Леонов, твой выход!" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Спецпроект ТАСС, посвященный 55-летию выхода человека в открытый космос, "Леонов, твой выход!" признан лучшим в специальной номинации "Наука и жизнь". Церемония награждения состоялась в субботу в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

В специальной номинации "Наука и жизнь" премию получил спецпроект ТАСС "Леонов, твой выход!". В работе, которая приурочена к 55-летию полета космонавта Алексея Леонова, с помощью 3D-моделирования поэтапно воссоздан процесс первого выхода человека в открытый космос. Проект подготовлен в сотрудничестве с ведущими российскими экспертами в области истории космических исследований, в нем представлена уникальная фото-, аудио- и кинохроника этого знакового события.

"ТЭФИ-Мультимедиа" - новая премия. И быть первопроходцами особенно приятно, - отметила заместитель директора по цифровому развитию ТАСС Маргарита Головина. - Мы не первый год стараемся держать планку, создавая мультимедийный контент. Спецпроекты ТАСС продолжают покорять не только аудиторию, но и профессиональное сообщество. "Леонов, твой выход!" - наш первый спецпроект с крестовой механикой. До конца мы не были уверены, что взаимодействие с ним будет пользователю очевидно, но мы рискнули и выпустили его. Мы не ошиблись и закрепили свой авторитет в области цифровых медиа".

Награду за победу проекта получила заместитель генерального директора ТАСС Дарья Пенчилова. "Теме космоса мы всегда уделяли очень большое внимание. Наверно, за последние пять лет мы сделали десятки проектов на эту тему. Это счастье, что этой премией эта тематика была отмечена", - сказала Пенчилова.

О премии

Всего на конкурс, включающий 25 основных и две специальные номинации, поступило около 1,2 тыс. работ. Лучшие из них определил экспертный совет, состоящий из профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, теле- и радиоведущих, блогеров.

В числе главных задач премии - установление ориентиров в сфере российских СМИ, направленных на благо интересов общества, создание условий для роста профессионального мастерства и развития всех видов интеллектуального творчества.

Организатор премии "ТЭФИ-Мультимедиа", учрежденной в этом году, - Академия Российского телевидения. Соорганизатор - Союз журналистов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конкурса.