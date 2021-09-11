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Путин в беседе с волонтерами в шутку сравнил командира студотряда с Невским

Глава государства поговорил с командиром студенческого строительного отряда "Скобарь"

ДЕРЕВНЯ САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался с участниками молодежного лагеря в Псковской области и в шутку сравнил командира студенческого отряда с полководцем Александром Невским.

Президент в субботу принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера. После мероприятия он пообщался с участниками молодежного проекта по благоустройству деревень Самолва и Кобылье Городище, которые находятся в непосредственной близости от мемориального комплекса. Ребята рассказали Путину о своей работе и о том, что в свободное время провели спартакиаду. Они начали трудиться в июне, в проекте было задействовано 125 человек из студенческих отрядов и волонтеры из 30 регионов страны.

Одного из участников встречи, командира студенческого строительного отряда "Скобарь" Егора Карпова, Путин спросил, сколько ему лет. "Мне 19", - ответил студент.

"Ты командир, да? Представляешь, в 19 лет и Александр Невский был командиром. Ему было 20, когда он командовал дружиной", - провел параллель Путин, добавив, что брат Невского командовал своей дружиной уже в 14 лет. "Так что Александр - командир, и Егор - командир", - добавил президент с улыбкой, пожелав молодому человеку успехов.

Во время рассказа Егора о том, как его отряд помогал благоустраивать территорию комплекса, Путин вдруг отвлекся на шум, завидев стаю птиц. "Смотри, - сказал он волнующемуся студенту. - Красиво! Это журавли. Или лебеди".

"Волонтеры культуры"

Затем представитель общественного движения "Волонтеры культуры" Милена Богданова рассказала президенту о работе тематической смены в молодежном лагере "Самолва". В числе проектов лагеря девушка назвала разработку настольной игры по истории Ледового побоища, которое в 1242 году состоялось на Чудском озере. По словам студентки, можно было бы привлекать еще больше людей к работе лагеря.

Путин поинтересовался состоянием учреждений культуры (в их числе дом культуры, библиотека, два музея) в деревне Самолва, на что волонтер ответила, что все "очень круто". "Вам понравилось, я вижу", - оценил президент рассказ Милены.

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