Путин считает, что образ князя Невского останется примером служения Отечеству

ДЕРЕВНЯ САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Образ святого благоверного князя Александра Невского сопровождает и хранит Россию, он навсегда останется великим примером служения Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на разделяющие нас столетия образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, [он] сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в мирное время. И, уверен, навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству", - сказал Путин в субботу на торжественной церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".

Суть подвигов Александра Невского отражена в словах Михаила Ломоносова, выбитых на гробнице князя: "укротившему варварство на Востоке, низложившему зависть на Западе", сказал Путин. А наследием его стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым и сохранил на века память об Александре Невском, добавил президент.

"Его подвиги были и остаются для нас нравственной, духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма", - заверил Путин.

Открытие мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" - еще одно подтверждение глубокого уважения российского народа к защитникам Родины, добавил президент.

"Искренне благодарю инициатора его создания - председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона, всех, кто принимал участие в проектировании и создании этого монумента: Российское военно-историческое общество, Министерство обороны [РФ], органы власти Псковской области и Гдовского района. Особое спасибо, особые слова благодарности - скульптору Виталию Дмитриевичу Шанову за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников", - сказал Путин.