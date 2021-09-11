Мединский заявил, что битва на Чудском озере предопределила ход русской истории

ДЕРЕВНЯ САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Битва на Чудском озере предопределила дальнейший ход русской истории, а потомки Александра Невского создали предтечу современного российского государства. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, выступая в субботу на торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", в которой принял участие президент России Владимир Путин.

По словам Мединского, без малого восемь веков назад победа, одержанная на Чудском озере русским воинством под предводительством Александра Невского, "запустила целую цепочку событий, предопределивших весь ход русской истории".

"Об одном звене этой цепочки я хотел бы сказать отдельно. По завещанию, князь Александр своему младшему сыну Даниилу завещал очень небольшой, выгодно расположенный, но скромный удел. Имя ему Москва", - сказал Мединский.

И с тех пор прямые потомки Александра Невского триста лет созидали Московское государство, добавил он. "Они были разные люди по характеру, по способностям, но, наверное, была в них какая-то искра, которая позволила им создать ту страну, в которой мы живем", - сказал Мединский.

Он поблагодарил Владимира Путина за прямую и непосредственную помощь в создании мемориала, а также всех тех, кто помог соорудить комплекс. После церемонии Мединский сказал журналистам, что создание мемориала даст серьезный импульс развитию близлежащей территории в Гдовском районе Псковской области. "У нас есть Куликово поле, Бородинское поле, Прохоровское поле, а здесь будет поле воинской славы - Чудское озеро", - добавил Мединский.