Власти Амурской области планируют приобрести 58 автобусов в 2022 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области в рамках целевой программы оказания помощи бюджетам муниципальных образований в 2022 году планируют приобрести 58 автобусов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Общественный транспорт имеет важное социальное значение, он должен быть в первую очередь безопасным и комфортным. В 2020 году мы разработали программу господдержки по обновлению автобусных парков для обеспечения населения комфортным и стабильным автобусным сообщением. В 2022 году планируем приобрести в парки муниципалитетов 58 автобусов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По данным правительства региона, за два года среди муниципальных образований области распределили 83 автобуса.