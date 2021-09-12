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Власти Амурской области планируют приобрести 58 автобусов в 2022 году

За два года муниципалитеты получили 83 единицы транспорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области в рамках целевой программы оказания помощи бюджетам муниципальных образований в 2022 году планируют приобрести 58 автобусов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Общественный транспорт имеет важное социальное значение, он должен быть в первую очередь безопасным и комфортным. В 2020 году мы разработали программу господдержки по обновлению автобусных парков для обеспечения населения комфортным и стабильным автобусным сообщением. В 2022 году планируем приобрести в парки муниципалитетов 58 автобусов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По данным правительства региона, за два года среди муниципальных образований области распределили 83 автобуса.

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