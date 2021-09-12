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Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 13 сентября

Ночью столбики термометров опустятся до плюс 13 градусов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве 12 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла. В ночь на 13 сентября температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье 12 сентября температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на 13 сентября столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

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