Робот начал проводить экскурсии в историческом мультимедийном парке Самары

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Российский робот от компании-резидента "Сколково" приступил к работе в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Самаре. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот выполняет функции гида-консультанта: рассказывает об истории России и города Самара, помогает посетителям построить маршрут по музею. Сначала робот адаптировался к новой профессии, но сейчас уже проводит полноценные экскурсии для посетителей. Он рассказывает об экспонатах, отвечает на вопросы посетителей, транслирует фото- и видеоматериалы", - рассказал собеседник агентства.

По словам разработчиков, робот может решить проблему безопасности экскурсоводов во время пандемии, улучшения качества сервиса и экскурсий и повышения потока посетителей. При этом робот может проводить экскурсии и среди иностранных гостей города - он может отвечать на вопросы не только на русском, но и на английском, китайском, турецком и арабском языках.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, является резидентом "Сколково". Компания - один из крупнейших производителей автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов и консьержей. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.