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Власти Свердловской области прогнозируют рост дефицита водных ресурсов в сентябре

Уже создавшийся дефицит водных ресурсов для Екатеринбурга покрывается перекачкой воды из Нязепетровского водохранилища

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Увеличение дефицита водных ресурсов в ряде рек Свердловской области ожидается в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя температура сентября ожидается на 1 градус выше нормы, количество осадков ожидается около среднего многолетнего количества. В случае таких метеорологических условий в сентябре 2021 года будет существовать вероятность увеличения дефицита водных ресурсов на отдельных бассейнах рек", - сказали в департаменте.

Так, уже создавшийся дефицит водных ресурсов для Екатеринбурга покрывается перекачкой воды из Нязепетровского водохранилища, расположенного на реке Уфа в Челябинской области. С 1 сентября 2021 года начнется перекачка воды из водохранилища 2 насосами, с 1 октября - 4 насосами.

Ранее в департаменте информполитики региона ТАСС сообщали, что жаркая погода летом привела к низкой водности рек, местами уровни воды были близки к самым низким за весь период наблюдений. Водность ряда рек региона составила лишь 20-45% от нормы, а водность реки Тура - 15% от нормы.

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РоссияСвердловская область
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