В Приамурье прошла церемония закладки камня под строительство центра "Авангард"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Камень под строительство центра "Авангард", в котором планируется обучать молодых людей допризывного возраста, заложен на территории бывшего Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Первый этап строительства здесь планируется завершить к 1 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"[Губернатор Амурской области] Василий Орлов принял участие в закладке камня под строительство центра "Авангард". Завершить строительство планируется к концу 2023 года. А уже в 2022 году здесь смогут заниматься дети", - говорится в сообщении.

Танковое училище в Благовещенске существовало с 1958 по 1999 год, после чего было расформировано. Всего было выпущено более 25 тыс. человек, многие выпускники стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации. В 2021 году на территории бывшего заведения было решено построить парк "Авангард" и сопутствующие строения - общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус и большое количество плоскостных сооружений.

"У нас уже работают два парка "Патриот" в Благовещенске и Белогорске, а "юнармейским" движением охвачены около 13 тыс. детей. Задача - сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны, героических предков, чтобы они выросли настоящими патриотами. Очень важно, что решение о создании "Авангарда" поддержал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу", - цитирует пресс-служба Орлова.

В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" учащиеся школ и колледжей должны получить начальные знания в области обороны, а юноши - ученики 10-х классов школ и студенты первых курсов колледжей - пройти 5-дневные учебные сборы по основам военной службы. Для их проведения в регионах страны создаются учебно-методические центры "Авангард".