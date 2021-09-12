Кабмин направит Забайкалью еще 73 млн рублей на поддержку пострадавших от паводка

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Забайкальский край получит очередной транш в размере более 73 млн рублей на поддержку жителей региона, пострадавших от паводков. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 73 010 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае - августе 2021 года", - сказано в тексте документа.

Как отметили в пресс-службе кабмина, принятое решение позволит поддержать почти 5 тыс. жителей края, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. МЧС России проконтролирует использование выделенных средств и предоставит об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.

Кроме того, подписано распоряжение о выделении 5,2 млн рублей Забайкальскому краю на возмещение затрат на выплаты пострадавшим при паводке в июне.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.