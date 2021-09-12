Папа Римский Франциск начал визит в Будапешт

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск встретился по прибытии в столицу Венгрии на заключительную мессу Международного евхаристического конгресса с венгерским президентом Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. Фото со встречи, носившей формальный характер, разместила в воскресенье пресс-служба премьера Венгрии.

Как сообщили ватиканские дипломатические источники папскому пресс-пулу, встреча продлилась около четверти часа. Она прошла за закрытыми дверями в одном из залов Музея изобразительных искусств. Понтифик преподнес в дар мозаичную картину с изображением площади Святого Петра, воспроизводящую полотно художника середины XIX века Ипполито Каффи (1809-1866).

Папский визит в Будапешт ограничивается религиозной программой. Сам он ранее анонсировал его как "мессу, а не посещение страны". Уже во второй половине дня понтифик переедет в Братиславу, где продолжится его апостольская поездка.