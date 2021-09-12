В Карелии создали самую крупную в мире коллекцию клонов карельской березы

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Самую крупную в мире коллекцию клонов карельской березы создали ученые Карельского НЦ РАН. Высаженные деревья с уникальными генотипами будут использовать как в научных, так и в промышленных целях, рассказали ТАСС в службе научных коммуникаций организации.

"Ученые Карельского научного центра РАН высадили самую крупную в мире опытно-производственную коллекцию клонов карельской березы. Ее задача - сохранить уникальные генотипы, ведь некоторых из них уже нет в природе. Посаженные деревья будут расти не менее 100 лет. При этом коллекцию можно будет использовать не только в научных, но и практических целях, например для создания новых, уже промышленных плантаций, для получения ценной древесины, озеленения и развития народных промыслов", - рассказала собеседница агентства.

Плантация карельской березы из более 400 саженцев появилась на юге республики. Сеянцы для нее были получены с использованием биотехнологии клонального микроразмножения in vitro. Уникальность созданной коллекции заключается в том, что в нее вошли деревья, имеющие широкую географию происхождения: всего 32 генотипа из разных частей ее ареала произрастания. Как отмечают ученые, подобные плантации есть также в Финляндии и Белоруссии, но там собрано меньшее количество генотипов и они имеют местное происхождение.

Основу коллекции в Карелии тоже составляют клоны деревьев местной популяции, но представлены и варианты из Финляндии, Швеции, Дании, а также из Белоруссии. Как пояснили в научном центре, во многих европейских странах, а также в некоторых регионах России в естественных условиях карельская береза уже отсутствует. При этом вырастить ее искусственно очень сложно. При посадке семенами вероятность получить дерево с узорчатой древесиной составит всего 2-3%.

Наиболее эффективной технологией получения саженцев на сегодня считается клонирование в культуре тканей. Она позволяет сохранить ценные генотипы и значительно увеличить их количество на фоне сокращения численности природной популяции.

В Карелии клонированием лиственных древесных растений занимаются с 1990-х годов. Программа по сохранению генофонда карельской березы была создана в 2008 году, но только сегодня удалось создать крупную опытно-производственную площадку за пределами научного центра. Над созданием плантации в республике работали несколько лет, воплотить проект в жизнь удалось благодаря взаимодействию в том числе с властями региона. На плантации за растениями будут регулярно ухаживать, чтобы получить высококачественные экземпляры с необходимыми свойствами и признаками.