Пассажиры МЦК 315 тыс. раз воспользовались бесплатным проездом в День города

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бесплатным проездом по Московскому центральному кольцу (МЦК) в День города пассажиры воспользовались 315 тыс. раз. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В честь первого юбилея МЦК и Дня города по решению мэра Москвы на МЦК 11 сентября проезд был бесплатным. Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице. По МЦК у москвичей и гостей столицы была возможность добраться до многих праздничных площадок, поэтому по МЦК проехали на 35 тыс. пассажиров больше, чем в прошлую субботу", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что бесплатным проездом пассажиры МЦК 11 сентября воспользовались 315 тыс. раз. Чаще всего пассажиры добирались и уезжали со станций "Лужники" и "ВДНХ".