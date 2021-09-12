Благоустройство сквера у пруда Марс завершилось на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству сквера у пруда Марс завершились в Алтуфьевском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Завершилось комплексное благоустройство сквера у пруда Марс на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сквере на улице Инженерная в Алтуфьевском районе появились три детских и четыре спортивных площадки, а также пирс с несколькими зонами отдыха и пункт велопроката. Кроме того, специалисты обновили сцену для проведения районных мероприятий и установили скамейки с навесами вдоль пруда.

Также было высажено более 1,4 тыс. кустарников и свыше 50 деревьев, установлены новые опоры освещения. Между всеми объектами проложили пешеходные маршруты.