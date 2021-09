Умерла участница поп-дуэта Baccara Мария Мендиола

ТАСС, 12 сентября. Участница испанского музыкального поп-дуэта Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, певица умерла в субботу утром в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется.

Мендиола основала дуэт Baccara с певицей Майте Матеос в 1977 году. В 1978 году коллектив с песней Parlez-Vous Fran ais? принял участие в музыкальном конкурсе "Евровидение". В середине 1980-х годов дуэт распался. Впоследствии Мендиола стала выступать в паре с исполнительницей Марисой Перес (до 2008 года), ее в дальнейшем заменила Кристина Севилья.

Дуэт Baccara стал известен в мире благодаря своим песням Cara Mia, Sorry I'm A Lady, а также Yes Sir, I Can Boogie. Композиция Cara Mia обрела большую популярность в СССР благодаря русскоязычной версии ВИА "Веселые ребята" под названием "Уходило лето".