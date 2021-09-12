Декана факультета журналистики МГУ Елену Вартанову наградили премией Засурского

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первым лауреатом учрежденной Союзом журналистов России премии имени президента журфака МГУ Ясена Засурского стала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

Награждение состоялось в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики "Вся Россия - 2021", который проходит в эти дни в Сочи. "Первым лауреатом вновь учрежденной премии стала достойная ученица Ясена Николаевича, продолжатель дела учителя, декан факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, академик РАО Елена Леонидовна Вартанова", - сообщили на факультете.

Вартанова отметила, что благодарна Союзу журналистов, который поддержал идею создания премии Засурского.

"Ясен Николаевич остался с нами во всех делах: факультет, кафедра, наука. Я благодарна Союзу журналистов, который поддержал идею создания премии Засурского. Факультет журналистики, который был главным местом не просто творчества и работы Ясена Николаевича, но и жизни - мы приступаем к систематизации материалов, которые остались в его кабинете, где будет создан музей", - сказала Вартанова.

Союз журналистов России в августе этого года выступил с инициативой присуждения премии имени Засурского "За воспитание журналистских кадров". Она вручается деканам и преподавателям факультетов журналистики со всей страны.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.