В Новой Москве открыли набор участников тестирования сервиса перевозок по требованию

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта для жителей Новой Москвы объявил о начале приема заявок на участие в тестировании сервиса персонализированных перевозок по требованию "По пути". Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента.

"Мы продолжаем развивать транспортную доступность Новой Москвы - такую задачу перед нами поставил мэр Москвы. Для этого на следующей неделе мы начинаем тестирование сервиса персонализированных перевозок "По пути" в ТиНАО. Здесь небольшие поселения находятся на больших друг от друга расстояниях, автобусы ходят реже, чем в центре города, а расстояния делают такси слишком дорогим. Такой сервис популярен в разных странах, но для Москвы и России пока уникален - он будет работать почти как такси, но по прозрачным городским тарифам. Для его обкатки мы приглашаем 500 человек - жителей ТиНАО, которые хотят помочь развивать сервис и сделать его еще удобнее", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что во время тестирования за поездку будет списываться 1 рубль. Заказать автобус можно будет через мобильное приложение "Московский транспорт". Также участники получат в подарок уникальную карту "Тройка".

Оставить заявку на участие можно на сайте i.transport.mos.ru/poputi_test. На нем уточняется, что тестовый запуск сервиса будет включать четыре района - Воскресенское, Филимонковское, Сосенское и Десеновское.