Около 1 тыс. человек прошли крестным ходом с мощами Александра Невского в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Молебен святому благоверному князю Александру Невскому и малый крестный ход с его мощами прошли в Санкт-Петербурге. Их возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Молебен князю начался в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры и продолжился крестным ходом. Священнослужители и прихожане храма пронесли ковчег с ковчег с мощами Александра Невского от храма до площади Невского, где богослужение завершилось. В пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии напомнили, что ковчег покидает церковь только один раз в году - в день принесения мощей святого князя в Санкт-Петербург 297 лет назад. По данным пресс-службы, заявленное число участников хода - одна тысяча человек. В крестном ходе участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В торжествах также приняла участие делегация из Сербии во главе с мэром Белграда Зораном Радойичичем.

Ранее главные праздничные торжества года Александра Невского начались в Санкт-Петербурге с божественной литургии, которую возглавил предстоятель Русской православной церкви в Александро-Невской лавре.

Год Александра Невского

Нынешний год был объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования были организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников Невскому, освящение храмов, презентации книг, творческие конкурсы и другие события. 12 сентября Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и монастыря.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.