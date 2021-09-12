Департамент транспорта столицы выпустил "Тройку" с изображением Александра Невского

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил карту "Тройку" с изображением Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента.

"В честь 800-летия князя Александра Невского мы запустили тематический поезд, а еще выпустили специальную "Тройку" с изображением Александра Невского", - говорится в сообщении.

Общий тираж тематических карт составил 10 тыс. экземпляров. "Тройку" с изображением Александра Невского можно приобрести в кассах, которые находятся внутри Кольцевой линии столичного метрополитена.

Поезд в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского был запущен 9 сентября. Тематический состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до марта 2022 года.