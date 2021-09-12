Свыше 4 тыс. человек из 18 стран стали участниками Уфимского международного марафона

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Участниками международного забега в Уфе стали более 4 тыс. человек из 229 городов мира. Марафон прошел в столице Башкирии в седьмой раз, победителем на самой длинной дистанции стал житель Пермского края, сообщается в воскресенье на сайте городской администрации.

"12 сентября в седьмой раз состоялся Уфимский международный марафон. На старты пяти дистанций - 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км - вышли свыше четырех тысяч человек. Участниками забега стали спортсмены из 18 стран, 34 регионов России, 229 городов. Они пробежали по центральным улицам города. Соревновательную программу открыли спидскейтеры: на скоростных роллерах они преодолели 10 км", - говорится в сообщении.

На марафонской дистанции победителями стали Алексей Патраков из Пермского края и Антонина Юшина из Челябинской области. В полумарафоне победили двое выходцев из Уфы - Вениамин Каныбеков и Ульяна Шарикова. Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише - эксклюзивную медаль.

Соревнования продолжатся развлекательной программой, участниками которой станут звезды шоу "Голос" Нодар Ревия и Элина Чага, а также народный артист России Дмитрий Харатьян.

Уфимский международный марафон проходит в Башкирии с 2015 года. В первом забеге принимали участие несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США. Первое место в марафоне занял мастер спорта международного класса Эдуард Тухватуллин, преодолевший дистанцию в 42 км за 2 часа 28 минут.