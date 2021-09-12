Патриарх Кирилл в своей проповеди призвал всех брать пример с Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Александр Невский в своей жизни являл пример соединения власти и святости, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на праздничном богослужении в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя.

"Это великий пример того, когда власть и святость соединяются в одной личности. И это великий пример для всех власть имущих - от самых главных начальников до самых маленьких: соединяйте свою власть большую или малую с личной доброй жизнью, будьте примером не только в области профессиональной, но и как люди. По жизни своей будьте примером для других. Вот это и есть все то, чему учит сегодня святой благоверный великий князь Александр Невский и власть имущих да и всех нас", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Главные праздничные торжества года Александра Невского проходят в Санкт-Петербурге. Они начались с божественной литургии, которую возглавил предстоятель Русской православной церкви в Александро-Невской лавре, и продолжились малым крестным ходом с мощами святого князя на площади Невского.

Год Александра Невского

Нынешний год был объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования были организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников Невскому, освящение храмов, презентации книг, творческие конкурсы и другие события. 12 сентября Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и монастыря.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.