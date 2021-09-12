Папа Римский Франциск закрыл 52-й Международный евхаристический конгресс в Будапеште

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в воскресенье возглавил заключительную мессу 52-го Международного евхаристического конгресса, который проходил в столице Венгрии с 5 сентября. Как сообщила служба печати Святого престола, на площади Героев, где прошла служба, собрались до 100 тыс. человек.

По оценкам местных властей, которые установили большие экраны для трансляции мессы на прилежащих улицах, участников мероприятия могло быть в разы больше. Как сообщили корреспонденту ТАСС местные организаторы, только хористов было более 800. При этом масочный режим соблюдали немногие.

Ранее в Ватикане отметили, что понтифик хотел придать особый смысл этому событию и что главы Римско-католической церкви крайне редко участвуют в конгрессе лично. Франциск поблагодарил в проповеди венгерский народ за теплый прием и благословил жителей. Его визит, в ходе которого он встретился с представителями местного экуменического совета и еврейской общины, носил религиозный характер.

Из Будапешта глава Римско-католической церкви направился в Братиславу, где его апостольская поездка продолжится до 15 сентября.