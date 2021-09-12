Интерьеры и живопись храма XVII века в Плесе планируют восстановить к 2023 году

ИВАНОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Интерьеры и живопись внутри памятника архитектуры XVII века - Успенского собора в Плесе Ивановской области, который запечатлен на картинах Исаака Левитана "Тихая обитель" и "Вечерний звон", намерены восстановить к 2023 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, архитектор-реставратор Людмила Ерина.

"Работа внутри храма предстоит очень кропотливая и сложная, потому что в предыдущие годы здание, к сожалению, использовалось в разных целях, кроме церковных. Нам предстоят работы по восстановлению самих конструкций стен и декору. В частности, речь идет о вычинке стен в основном храме и нижнем подколоколенном помещении. Будем расчищать штукатурное покрытие и вновь покрывать стены уже специализированными реставрационными растворами, которые могут работать с материалами первичной постройки", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, внутри храма также будут восстановлены каменные полы с рисунком, сделанным в стиле XVII века, а также живопись на стенах. "В основной части храма, так называемой трапезной, сохранились небольшие фрагменты живописи, которые мы сохраним. Это очень интересно с точки зрения истории, потому что это местная живопись, местная манера письма, которая нам очень дорога. Таким образом, работа предстоит серьезная и многослойная, но мы рассчитываем, что к 2023 году полностью все завершим", - сообщила Ерина.

Она уточнила, что в перспективе планируется также восстановить приходской дом, который исторически существовал рядом с Успенским собором. Это даст возможность храму функционировать в течение всего дня, а не в отдельные часы, как это реализовано сегодня.

Об Успенском храме

Успенский собор был построен на территории древней Плесской крепости в 1699 году на месте сгоревшего деревянного храма. Он был первым каменным строением Плеса. Считается, что каменный храм повторяет формы деревянного: это восьмерик на четверике с отзвуками нарышкинского стиля. Храм является объектом культурного наследия федерального значения. Собор запечатлен на знаменитых картинах Исаака Левитана "Тихая обитель" и "Вечерний звон".

Программа реставрации Успенского храма реализуется с 2015 года при поддержке фонда "Традиции и культура". За эти годы в храме восстановили медную кровлю, на главу собора вернули позолоченные "вифлеемские звезды", найденные во время реставрации, а также отреставрировали фасады основного храма, колокольни, трапезной части, колонны и шатра звонницы.