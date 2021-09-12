Более 1,5 млн человек посетили Северный речной вокзал Москвы после окончания реконструкции

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Северный речной вокзал в Москве, открытый год назад после реконструкции, за этот период посетили более 1,5 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Год назад мы открыли после реставрации и благоустройства Северный речной вокзал и парк рядом. <…> Москвичи любуются прекрасными интерьерами исторического здания. В парке проходят выставки, концерты и мастер-классы для всей семьи. И дети, и взрослые увлеченно запускают бумажные кораблики по уменьшенной копии Канала им. Москвы. Теперь вокзал - новый центр культурной жизни на севере столицы. За год его посетили уже более 1,5 млн человек", - написал Собянин на своей страничке "ВКонтакте".

Он уточнил, что масштабная реконструкция Северного речного вокзала началась в 2018 году. До этого эта территория почти 30 лет приходила в упадок.

Кроме этого, мэр отметил, что от причалов вокзала, как и много лет назад, уходят теплоходы в круизы и прогулки по Москве-реке. "Начало навигации отметили, подняв уникальный шпиль вокзала. Прежде его поднимали только три раза: на открытии речного канала, в 1945 [году] в честь Победы и в год празднования 850-летия Москвы. Теперь это станет традицией", - добавил Собянин.

Он напомнил, что в Москве также начали реконструкцию Южного речного вокзала, которую планируют завершить в 2022 году.