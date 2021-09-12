Патриарх Кирилл заявил, что Петербург имеет особое значение в духовной жизни народа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об особой духовной роли Санкт-Петербурга в жизни народа и церкви.

"Помимо важного исторического и культурного значения, Петербург имеет очень больше духовное значение для жизни нашего народа, для жизни церкви. Именно он был средоточием всей церковной жизни на протяжении более 200 лет. Здесь была столица и здесь билось сердце Русской православной церкви", - сказал предстоятель в обращении к прихожанам и духовенству Александро-Невской лавры в воскресенье.

Он также отметил, что увидел в церкви новое поколение прихожан, "современных людей XXI века", и это является свидетельством того, что "вера православная никогда не исчезнет из жизни нашего народа".

Однако, по мнению патриарха, новое время накладывает особую ответственность на духовенство и мирян. "Новое время несет в себе новые вызовы и новые задачи, и для того, чтобы отвечать на эти вызовы и решать эти задачи, мы должны иметь и духовную, и интеллектуальную, и нравственную силу", - подчеркнул он.

Главные праздничные торжества года Александра Невского начались утром в воскресенье в Санкт-Петербурге с божественной литургии, которую возглавил патриарх Кирилл в Александро-Невской лавре. Также прошел крестный ход в честь дня принесения мощей святого благоверного князя в северную столицу в 1724 году.

Год Александра Невского

Нынешний год был объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования были организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников Невскому, освящение храмов, презентации книг, творческие конкурсы и другие события. 12 сентября Русская православная церковь отмечает день перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и монастыря.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.