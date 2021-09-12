"Союз "зеленых" Финляндии призвал легализовать каннабис

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Финский "Союз "зеленых", который входит в коалиционное правительство страны, по итогам съезда в воскресенье высказался в пользу изменения закона, запрещающего использование каннабиса. Об этом сообщила телекомпания Yle, указав, что это первая парламентская партия, поддержавшая легализацию каннабиса.

Съезд партии одобрил инициативу о легализации в ходе голосования, за это предложение высказались 183 делегата, против - 181.

По словам секретаря партии Вели Лииканена, позиция, озвученная в инициативе, вызвана тем, что нынешняя политика государства, основанная на наказании за использование подобных веществ, не помогает в деле снижения вреда, который наносит их применение гражданам. Он уточнил, что инициатива направлена на изменение действующего закона, запрещающего применение каннабиса. "Это означает, что использование, хранение и продажа этого растения, причисленного к наркотическим веществам в действующем законе, будут разрешены", - пояснил Лииканен.

Как напоминает Yle, нынешний лидер "зеленых" Мария Охисало еще в 2019 году озвучила позицию партии, согласно которой за использование наркотических веществ и их хранение в малых количествах не следует наказывать.