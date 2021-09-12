Патриарх Кирилл надеется на реальные шаги по защите верующих в мире по итогам форума G20

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что участники международного межрелигиозного форума G20 внесут значимый вклад в разрешение кровопролитных конфликтов, связанных с гонением верующих в некоторых странах мира. Об говорится в обращении предстоятеля Русской православной церкви, опубликованном в воскресенье на официальном сайте Московского патриархата.

Межрелигиозный форум G20 по теме "Время врачевания: мир между культурами, понимание между религиями" проходит с 12 по 14 сентября в Болонье (Италия).

"К сожалению, сегодня в разных частях света, в развитых и развивающихся странах верующие все чаще подвергаются дискриминации. Порой религиозными чувствами людей спекулируют для оправдания насилия, ненависти и вражды, и от этого страдает мирное население. Призываю участников форума обратить особое внимание на положение христиан в Африке, прежде всего в Нигерии, где происходит геноцид христианского населения, осуществляемый экстремистскими группировками", - говорится в обращении.

Патриарх отметил, что форум "дает современникам возможность осмыслить насущные проблемы, углубить межрелигиозный и межкультурный диалог, направленный на созидание мира и согласия среди людей". Он также выразил надежду, что "собравшиеся в Болонье в преддверии саммита G20 религиозные лидеры, дипломаты, деятели науки и культуры способны внести значимый вклад в разрешение кризисных ситуаций, в том числе кровопролитных конфликтов".

"Надеюсь, что сделанное по итогам форума заявление будет должным образом воспринято главами ведущих стран мира, сподвигнет их предпринять реальные шаги в деле защиты слабых, соблюдения международного права, оказания помощи нуждающимся", - резюмировал патриарх.