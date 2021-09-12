Художники арт-кластера разрисовали опоры мостов вдоль федеральной трассы "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Художники арт-кластера "Таврида" создали пять муралов - изображений стрит-артовского искусства на подпорных стенах и опорах мостов вдоль федеральной трассы "Таврида", сообщили в пресс-службе фестиваля.

Акция стала частью фестиваля стрит-арта, который входит в программу "Таврида.АРТ". Общая площадь муралов - 3 500 кв. м, над арт-объектами работали восемь художников. Ранее художники арт-кластера "Таврида" нарисовали вдоль главной дороги Крымского полуострова семь муралов.

"На выезде из Керчи, возле Крымского моста, мы расписали две опоры дорожной развязки. Нарисовали там Крымский мост, чаек и портрет одного из символов Крыма - знаменитого пушистого блогера, кота Мостика. Еще три арт-объекта художники создали под Севастополем, между 261-м и 265-м км трассы "Таврида", - рассказал Александр Милицин, резидент арт-кластера "Таврида", лидер команды Desarte365, слова которого приводятся в сообщении.

"На самом крупном мурале площадью около 1 300 квадратных м изображен закат над полуостровом Меганом, - продолжил он. - Четвертый мурал создан в стилистике мультфильмов которая сочетается с шутливым сюжетом: художники превратили подпорную стену в большую карту России и нарисовали на ней автомобильчик, едущий из Якутска в Крым. На пятом объекте творцы изобразили девушку, чьи волосы превращаются в космос и воду".

Как уточнили в пресс-службе, планируется за несколько лет создать вдоль трассы более 90 арт-объектов и превратить ее в крупнейшую в мире галерею стрит-арта протяженностью 250 км. Проект реализуется арт-кластером "Таврида" совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством "Росавтодор". В 2020 году первым на трассе "Таврида" появился рисунок площадью почти 1 000 кв. м с изображением балерины, которая олицетворяет грацию, легкость и внутреннюю силу творческих людей.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

О форуме Таврида

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".