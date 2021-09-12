Служба в память о жертвах терактов 11 сентября прошла в главном соборе Вашингтона

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Служба в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года прошла в воскресенье в Кафедральном соборе Вашингтона.

"Сегодня утром на нашей специальной службе по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября мы вспоминаем погибших, благодарим тех, кто нес службу [речь о сотрудниках оперативных служб], и смотрим в мирное будущее", - говорится в сообщении на странице собора в Twitter.

Как сообщила ТАСС одна из очевидцев, еще до начала мероприятия у храма собрались несколько сотен человек. Перед службой колокола собора звонили десять минут. Служба проходила в очном формате, а также транслировалась в прямом эфире на канале собора в YouTube.

Перед зданием собора в воскресенье также были выставлены фотографии 343 пожарных, которые погибли при обрушении в результате теракта башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а между двумя пожарными машинами, припаркованными возле храма, вывешен американский флаг.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки погибли 2 977 человек.