В Грузии начинает работать общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Общественный транспорт начинает работу в Грузии с понедельника. Работа метро, маршрутных такси и автобусов по всей стране была приостановлена с 14 августа из-за роста числа заражений коронавирусом.

Решение о возобновлении работы муниципального транспорта было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии после того, как к концу августа ситуация, связанная с распространением коронавируса, стала стабилизироваться.

Местные власти городов и районных центров Грузии уже предупредили граждан о начале функционирования общественного транспорта, оповестив их о том, что все транспортные средства прошли тщательную дезинфекцию, но контроль за ношением масок пассажирами в транспорте будет строгим. Работники метро и полицейские будут у входа проверять наличие масок у пассажиров, а автобусы и маршрутки не отъедут от остановки, если хотя бы у одного человека не будет на лице маски.

Общественный транспорт приостанавливает и возобновляет работу в Грузии уже в четвертый раз. Эта мера действовала с марта по май 2020 года, затем властям пришлось прекратить работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 года по февраль текущего года, а после этого работу транспорта остановили с 3 по 12 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С июля текущего года в республике отмечался подъем заболеваемости. 17 августа был отмечен рекордный суточный прирост числа заразившихся - 6 208. За прошедшие сутки в стране выявили 1 838 новых случаев заражения, общее число за время пандемии достигло 580 869 (15,58% населения), 541 610 пациентов выздоровели, 8 185 человек умерли.

В Грузии с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 593 944 человека, что составляет 15,93% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.