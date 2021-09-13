На подготовку Камчатки к зиме направили 2 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Основная ресурсоснабжающая организация Камчатского края - ПАО "Камчатскэнерго" (входит в группу "Русгидро") направила на подготовку своих объектов к отопительному сезону в крае около 2 млрд рублей. Это на 343 млн рублей больше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба компании.

"На подготовку энергообъектов компании к работе в напряженный и ответственный зимний период было направлено более 2 млрд рублей - на 343 млн рублей больше, чем в прошлом году. Сейчас энергетики завершают подготовку оборудования станций, котельных и тепловых сетей к работе зимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведен капитальный ремонт зданий трансформаторных и распределительных подстанций, сформирован необходимый запас топлива.

Погодные условия уже позволили энергетикам начать отопительный сезон на севере края в конце прошлой недели. Отопительный период в остальных населенных пунктах полуострова начнется после подписания соответствующих постановлений главами муниципальных образований.