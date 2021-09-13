Фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ пройдут в Год науки в регионах России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фестивали идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) пройдут в регионах России в октябре-декабре в рамках Года науки и технологий и празднования 100-летия кружкового движения в России. Площадки для проведения фестивалей будут выбраны по итогам конкурса региональных операторов, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"По итогам конкурса мы хотим видеть девять сильных, ярких команд с лучшими концепциями проведения фестивалей, готовых организовать настоящий праздник технического творчества в регионах в честь важного юбилея - 100-летия кружкового движения в России в Год науки и технологий. Фестивали станут знаковым местом встречи и диалога разных поколений кружковцев, познакомят широкое сообщество с современными достижениями науки и технологий, а также привлекут школьников и студентов в технологическое творчество", - процитировали в пресс-службе директора по развитию Кружкового движения НТИ Наталью Кравченко.

Задача фестивалей - помочь формированию сообщества технологических энтузиастов, вовлечь школьников и студентов в технологическое творчество и познакомить широкую аудиторию с современными достижениями в сфере технологических инноваций. Наряду с образовательными событиями в программу войдут сессии по развитию кружкового движения в регионах и чествование лучших наставников и кружков, а также спецпроект "Будущее обыденно", который представит технологические разработки компаний рынков НТИ.

"Серия фестивалей идей и технологий Кружкового движения НТИ отлично дополнит насыщенную программу Года науки и технологий в России и будет способствовать решению одной из ключевых задач Года - привлечению талантливой молодежи в сферу науки и технологий. Сегодня во многих регионах нашей страны активно развивается кружковое движение, школьники и студенты в кружках реализуют интересные научно-технологические проекты, с которыми побеждают во всероссийских и международных конкурсах, поэтому, я уверен, конкуренция регионов за право провести фестиваль будет высокая, а события пройдут ярко и запомнятся всем участникам", - считает директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов, которого процитировали в пресс-службе.

Кружковое движение НТИ

Серия фестивалей идей и технологий Кружкового движения НТИ пройдет в рамках проекта "Интегратор сообществ Кружкового движения". Прием заявок на конкурс региональных операторов открыт до 23 сентября 2021 года. В пресс-службе напомнили, что тизером серии фестивалей стала выставка-фестиваль "Будущее обыденно", которая прошла в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде с 4 по 10 августа.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании.