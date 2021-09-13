Власти Австралии дополнительно закупили 1 млн доз вакцины Moderna

СИДНЕЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Австралия получит 1 млн доз вакцины американской компании Moderna в дополнение к ранее закупленной партии объемом в 25 млн доз. Об этом в воскресенье вечером сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Глава австралийского правительства отметил, что "дополнительный объем препарата, вместе с первой партией закупленной ранее вакцины, прибудет в Австралию в течение недели". "Вакцины Moderna поступят непосредственно в аптеки по всей стране, и <…> любой человек в возрасте от 12 до 59 лет сможет обратиться за уколом", - сообщил Моррисон в Twitter.

Также премьер-министр отметил, что в течение сентября в Австралии будут распределены более 11 млн доз вакцин Pfizer и Moderna. "Этого достаточно, чтобы ликвидировать любые очереди за прививкой, и это позволит нам уже в октябре предпринять следующие шаги в рамках национального плана [по выходу из пандемии] и безопасному открытию границ Австралии", - указал он.

Ранее сообщалось, что австралийский регулятор - Управление терапевтических товаров (TGA) - и техническая консультативная группа по вопросам иммунизации населения (ATAGI) одобрили применение вакцины Moderna для вакцинации детей старше 12 лет и взрослых в возрасте от 16 до 59 лет.

В Австралии, население которой составляет 25,7 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 25 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в стране превысило 75,3 тыс., вылечились более 54 тыс. человек, умерли 1 100 пациентов. В июне в стране началась новая волна распространения коронавируса, с которой власти до сих пор пытаются справиться, параллельно проводя вакцинацию жителей. К настоящему моменту прививки против COVID-19 сделали более 22,6 млн человек (88,2% жителей страны), из них 8,7 млн получили обе дозы вакцины (34%).