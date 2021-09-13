В Хабаровском крае на дополнительные средства начали реконструкцию аварийных мостов

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Подрядчики в Хабаровском крае приступили к реконструкции аварийных мостов на дорогах регионального и местного значения, сообщили на сайте краевого правительства.

"В этом году отремонтируют семь самых ветхих сооружений. Со следующего года работы по их восстановлению войдут в национальный проект "Безопасные качественные дороги". До 2024 года в крае будет приведено в нормативное состояние около 200 переправ", - говорится в сообщении. Работа начата на пяти мостах.

Со ссылкой на замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Георгия Мазунина сообщается, что начать работы по восстановлению аварийных мостов регион смог за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое было получено после обращения врио губернатора края Михаила Дегтярева в правительство РФ. "Из направленных в регион средств около 100 млн пошли на ремонт первоочередных объектов. Список был сформирован с учетом обращений глав и жителей районов", - сообщил Мазунин.

В перечень объектов на этот год вошли мосты через реки Быстрая и Хайбас в Охотском районе, через реку Балахта в Нанайском районе и через реку Ургал в Верхнебуреинском районе. Кроме того, будут отремонтированы переправы в Солнечном районе через реку Эбкан и в Николаевском через реку Нижняя Патха, а также мост в Хабаровском районе на автодороге Биробиджан - поселок Кукан. Реконструкция мостов позволит сохранить транспортную доступность для более чем 7 тыс. жителей отдаленных поселков. В планах на следующий год, уже в рамках нацпроекта, восстановить еще 30 аварийных сооружений.

На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края расположено 937 мостовых сооружений общей протяженностью более 24 тыс. погонных метров. В аварийном и предаварийном состоянии находится 49 мостов протяженностью свыше 2 тыс. погонных метров. По нацпроекту, который реализуется в крае с 2019 года, приведено в нормативное состояние 297 объектов дорожного хозяйства протяженностью более 450 км. В этом году ремонт дорог в регионе идет опережающими темпами, всего нужно провести работы на 143 объектах длиной порядка 132 км, при этом 67 из них уже сданы и многие досрочно, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. В регионе уже приступили к контрактации на 2022 и 2023 годы. Такая работа в том числе позволяет региону получать дополнительно финансирование.