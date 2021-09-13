Глава Минприроды обвинил компании "с мировым именем" в обмане российских властей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов указал на недостоверность данных в отчетах по утилизации отходов, которые предоставляют "некоторые компании с мировым именем" российским властям. Об этом глава Минприроды заявил в интервью РБК , опубликованном в понедельник.

"Мы должны понимать и видеть историю этих товаров до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы. То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о намеченном на 2022 год запуске реформы расширенной ответственности производителя (РОП).

О реформе

Предполагается, что новые правила РОП за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.