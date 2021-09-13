На востоке Крыма до 16 сентября продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели продлили действие предупреждения о чрезвычайной пожарной опасности в восточных районах Крыма до четверга. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по республике.

На прошлой неделе предупреждение действовало со среды по воскресенье.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 сентября по 16 сентября в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.