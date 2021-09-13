Более 23 тыс. питомцев побывали на процедурах по уходу в ветклиниках Москвы за год

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Модельные стрижки для животных стали самыми популярными в государственных ветеринарных клиниках Москвы, за год на процедурах по уходу побывали более 23 тыс. питомцев. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"13 сентября в России - День парикмахера. Стрижка - довольно популярная услуга и для домашних животных. На самом деле грумер - не просто парикмахер для животных, в его компетенции входит весь спектр услуг по уходу для четвероногих клиентов. <…> Чаще всего к этому специалисту обращаются владельцы кошек и собак, однако иногда на косметические процедуры приводят кроликов и морских свинок. За последний год более 23 тыс. домашних животных побывали в государственных ветклиниках на процедурах по уходу", - сказали в пресс-службе.

Сегодня специалисты по грумингу работают в десяти государственных ветеринарных клиниках. Так, прийти на стрижку с питомцем можно в Калининскую, Красногвардейскую и Советскую участковые ветеринарные лечебницы, на ветеринарные участки "Щербинка", "Кленово" и "Рублевский", на Мосветстанцию, на Станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ) ВАО, САО и ЮЗАО.

Как отметила грумер СББЖ САО Надежда Драницына, чаще всего владельцы домашних животных обращаются за модельной стрижкой. Эта услуга подразумевает оформление мордочки, хвостика, ушей и лап. На модельную стрижку можно записывать представителей стригущихся пород: йоркширских терьеров, бедлингтонов, керри-блю-терьеров, померанских шпицев, ши-тцу и болонок.

"Экспресс-линька - на данную процедуру можно приводит как длинношерстных, так и короткошерстных кошек и собак. Эта услуга включает водные процедуры с использованием шампуней и бальзамов для домашних животных, сушку специальным феном и вычесывание. Для того, чтобы на шерсти вашего питомца не образовывались колтуны, его следует вычесывать три-четыре раза в неделю", - пояснила специалист.

Она добавила, что также есть гигиенический груминг, стриппинг - выщипывание шерсти собак. Это специализированная процедура для жесткошерстных пород: терьеров, такс, грифонов и шнауцеров. Существует и креативный груминг, когда владельцы домашних животных просят немного поэкспериментировать с внешностью их питомца. Например, покрасить в необычный цвет или выстричь на шерсти какую-нибудь фигуру.