В Москве уже 27 тыс. пациентов воспользовались услугами онкопомощников

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уже 27 тыс. жителей Москвы с онкологическими заболеваниями получили консультации и сопровождение от персональных помощников. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в прошлом году в Москве запустили уникальный проект онкопомощников - административных сотрудников, сопровождающих онкологических больных.

"Они сопровождают каждого пациента индивидуально, являясь его личным консультантом и помощником на всех стадиях от постановки диагноза. Как только человека отправляют из поликлиники к онкологу, ему сразу же выдается карточка с фамилией и телефоном его персонального помощника. На сегодняшний день уже 27 тыс. москвичей воспользовались такой помощью, и у нас соответствующая служба создана в полном объеме, там работают 60 человек", - сказала Ракова.

Она отметила, что несмотря на пандемию, ключевые проекты как в онкологии, так и по другим направлениям не были остановлены. Уже в ближайшие дни выходят из ремонта три новых центра амбулаторной онкологической помощи. "В ближайшее время мы открываем новый центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице, такой центр с единым стандартом заработает в Первой онкологической больнице, а также в больнице №40 такой центр откроется в начале следующего года", - сказала она.

Помимо этого, реализуются крупные проекты в информационной сфере: создается новый канцер-регистр - информационная система, содержащая в себе всю информацию о пациенте, что очень важно для лечения и динамического отслеживания течения заболевания, добавила заммэра.

"Мы не будем останавливаться на достигнутом, в ближайшее время мы будем продолжать развивать эти направления. Я уже говорила, что мы запустим новые подразделения, которые выйдут из ремонта. Мы должны полностью их оснастить и запустить процесс. Также мы отрабатываем новые технологии обеспечения самой современной лекарственной терапией, которая в ближайшее время будет появляться", - подчеркнула Ракова.