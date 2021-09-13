Доля смертей среди онкопациентов в Москве за последние годы сократилась на треть

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество случаев одногодичной летальности среди пациентов с онкологическими заболеваниями в Москве за последние три года снизилась на треть за последние годы. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы последние три года активно занимаемся развитием онкологической помощи в городе, формируем новый стандарт ее оказания, предполагающий "бесшовный" переход людей с подозрением на онкологическое заболевание, лечением и последующими реабилитацией и диспансерным наблюдением. Для этого на базе шести крупных многопрофильных клиник были созданы онкологические центры. <…> Не так много прошло с того момента, как мы начали заниматься этой отраслью, но уже сегодня мы видим, что доля случаев одногодичной летальности сократилась практически на треть", - сказала Ракова.

Она напомнила, что на базе шести якорных центров были созданы современные лаборатории, которые позволяют проводить весь спектр самых необходимых исследований. Объем отдельных видов исследований увеличился более чем в три раза по сравнению с 2018 годом.

По словам заммэра, на сегодняшний день это позволило назначить современную терапию более чем 100 тыс. пациентов. Еще в 2019 году в столице перешли по шести самым распространенным локализациям на применение этой терапии. И недавно мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что еще по четырем локализациям будет применяться современное медикаментозное лечение, что закрывает 90% от всех онкологических заболеваний.

"Конечно, более длительные результаты, надеюсь, мы увидим уже в ближайшее время", - добавила Ракова.