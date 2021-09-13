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Доля смертей среди онкопациентов в Москве за последние годы сократилась на треть

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на базе шести якорных центров были созданы современные лаборатории, которые позволяют проводить весь спектр самых необходимых исследований

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество случаев одногодичной летальности среди пациентов с онкологическими заболеваниями в Москве за последние три года снизилась на треть за последние годы. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы последние три года активно занимаемся развитием онкологической помощи в городе, формируем новый стандарт ее оказания, предполагающий "бесшовный" переход людей с подозрением на онкологическое заболевание, лечением и последующими реабилитацией и диспансерным наблюдением. Для этого на базе шести крупных многопрофильных клиник были созданы онкологические центры. <…> Не так много прошло с того момента, как мы начали заниматься этой отраслью, но уже сегодня мы видим, что доля случаев одногодичной летальности сократилась практически на треть", - сказала Ракова.

Она напомнила, что на базе шести якорных центров были созданы современные лаборатории, которые позволяют проводить весь спектр самых необходимых исследований. Объем отдельных видов исследований увеличился более чем в три раза по сравнению с 2018 годом.

По словам заммэра, на сегодняшний день это позволило назначить современную терапию более чем 100 тыс. пациентов. Еще в 2019 году в столице перешли по шести самым распространенным локализациям на применение этой терапии. И недавно мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что еще по четырем локализациям будет применяться современное медикаментозное лечение, что закрывает 90% от всех онкологических заболеваний.

"Конечно, более длительные результаты, надеюсь, мы увидим уже в ближайшее время", - добавила Ракова.

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