Сотрудники психологической службы Москвы оказали более 2 млн услуг с 2003 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн услуг, среди которых и дистанционное консультирование, было оказано психологической службой Москвы с 2003 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вообще в Москве существует психологическая служба с 2003 года, в ней работает чуть больше 250 сотрудников. За весь период они оказали более 2 млн услуг. Это достаточно много. Причем самым широким спектром оказываются эти услуги москвичам: это и дистанционное консультирование, и работает телефон неотложной психологической помощи 24 часа в сутки, и очные консультации, вебинары", - сказала Ракова.

Она отметила, что особенно много и напряженно пришлось работать психологической службе во время активной фазы эпидемии коронавируса. Специалисты оказывали помощь на горячей линии комплекса социального развития, а также в коронавирусных стационарах. Кроме того, сотрудники работали в красных зонах стационаров, оказывая психологическую помощь не только пациентам, но и медицинским сотрудникам, которые испытали большую физическую и эмоциональную нагрузку и нередко страдали синдромом выгорания, психологической усталости.

По словам заммэра, эта служба эффективно себя показала во временных ковидных госпиталях, существенно помогая врачам и пациентам справляться в этой непростой ситуации. Сейчас в Москве обсуждается создание специальной психологической службы, которая бы сопровождала пациентов с онкологическими заболеваниями.

"Этим пациентам очень трудно смириться с диагнозом, принять его и сориентироваться. Они часто испытывают апатию, депрессию, и не всегда родственники или близкие люди могут им помочь. Поэтому вот такой специальный проект мы сейчас обсуждаем. И я надеюсь, в ближайшее время мы его запустим", - добавила Ракова.