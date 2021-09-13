Результаты экспресс-тестов на ковид и обычных совпадают в Москве на 85%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Москве провели за два месяца 120 тыс. исследований на коронавирус методом быстрого ПЦР-теста, в 85% случаев результат совпадал с показателями стандартного теста. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы два месяца у всех, к кому приходят сотрудники поликлиники в случае заболевания с признаками ОРВИ, сразу же берем ПЦР-тест полноценный и одновременно быстрый тест на наличие антигенов. И за эти два месяца мы вот таких исследований провели 120 тыс., и в 85% результаты быстрого теста совпали с длинным тестом ПЦР", - сказала Ракова.

Она отметила, что это дает возможность начинать лечение на сутки-полтора раньше, чем ранее. Это очень важно для того, чтобы не допустить запущенных стадий заболевания. По словам заммэра, данный эксперимент обязательно будет продлен.

"Более того, мы его возьмем сейчас как стандарт и весь осенне-зимний период 2021-2022 годы будем обязательно применять. Более того, я думаю, что мы в ближайшее время начнем применять быстрые тесты на грипп для того, чтобы максимально быстро ставить диагноз еще при первом контакте с пациентом и назначать специфическое лекарство", - подчеркнула заммэра.