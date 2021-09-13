Программу по развитию добровольчества организовали в школах Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Программу "Первый шаг" по развитию добровольчества организовали в школах Москвы. Ее создали центр "Патриот. Спорт" и ресурсный центр "Мосволонтер", сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Стартует первая программа, которая поможет развить систему волонтерских отрядов в общеобразовательных организациях Москвы. Благодаря "Первому шагу" мы сможем продвигать идеи добровольчества в школьной среде, а помогут нам в этом не менее 80 школ, и свыше 20 из них станут базовыми площадками по координации действий школ округа и проведения совместных мероприятий", - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Для того, чтобы присоединиться к программе "Первый шаг", руководители волонтерских отрядов образовательных организаций должны зарегистрироваться на странице программы до 14 сентября. Сотрудники московского центра "Патриот. Спорт" организуют регистрацию школ-участниц, оповестят их о начале программы и помогут с проведением вебинаров для школьников и педагогов.

"Программа "Первый шаг" рассчитана на 2021/2022 учебный год и состоит из двух модулей. Первый из них - "Как создать волонтерский отряд?" - предназначен для руководителей волонтерских отрядов, педагогов и вожатых. Он посвящен созданию и развитию школьных волонтерских объединений. Ключевые темы модуля - привлечение добровольцев, их сопровождение и поощрение", - говорится в сообщении.

В течение учебного года кураторы программы планируют помочь с организацией и методической поддержкой событий по развитию волонтерства в общеобразовательных организациях. Всего запланировано более 50 мероприятий различных форматов: вебинары, уроки, квизы, мастер-классы и тренинги, деловые и ролевые игры, дебаты, акции.