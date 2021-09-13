Кемеровский муниципальный округ Кузбасса впервые выбрали столицей Дня шахтера в регионе

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Кемеровский муниципальный округ в Кузбассе впервые станет столицей региональных торжеств в честь Дня шахтера в 2023 году, сообщается в понедельник на официальном сайте областного правительства.

В Кузбассе, где добывается больше половины российского угля, с 2001 года существует традиция выбирать среди муниципалитетов областную столицу торжеств ко Дню шахтера, куда направляются дополнительные средства на развитие и благоустройство территории. Участвуют в этом угольные компании, а также местный, областной и федеральные бюджеты. В 2021 году День шахтера принимал моногород Киселевск. За два года подготовки там построили и отремонтировали около 100 объектов, в том числе новый детский сад. В 2022 году праздник примет Полысаево.

"Кемеровский муниципальный округ впервые станет столицей Дня шахтера в 2023 году. Решение озвучено сегодня, 13 сентября, в ходе внеочередного заседания правительства Кузбасса. Столицей празднования в 2024 году выбран Новокузнецкий муниципальный район", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, выбор столиц празднования на два и более лет вперед позволяет более эффективно организовать работы, качественно подготовить проекты новых объектов и получить заключения экспертиз, после чего приступить к строительству.

"Мы стали проводить День шахтера не только в отдельных городах, но и в районах. При этом период планирования расширили до двух лет, это позволяет добиться гораздо большего результата. В районах работать тяжелее: территория больше, много населенных пунктов, и организовать празднование нелегко даже за два года. Поэтому предлагаю для районов планирование сделать трехлетним. Также это позволит муниципалитетам попасть в различные федеральные программы", - приводятся в сообщении слова главы региона.

В состав Кемеровского муниципального округа сегодня входят девять сельских поселений, на территории которых расположено свыше 70 населенных пунктов, где проживают почти 50 тыс. человек. По данным официального сайта муниципалитета, на территории Кемеровского района работает 12 угледобывающих предприятий.