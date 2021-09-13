Число вакцинированного населения от ковида в Тамбовской области достигло 70%

ТАМБОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Число вакцинированных от новой коронавирусной инфекции в Тамбовской области достигло 70%. В регионе привито более 354 тыс. человек, сообщили в оперштабе региона.

"За последнюю неделю доля вакцинированных в Тамбовской области выросла на 1,7%, достигнув 70,2%. Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 354 201 человек", - сообщает оперштаб.

В областном управлении здравоохранения напомнили, что ранее норма вакцинации для достижения коллективного иммунитета составляла 60%, однако в августе Минздрав РФ увеличил планку до 80%.

В настоящий момент в регионе зарегистрировано 41,7 тыс. случаев ковида, прирост за сутки - 94 новых случая - такие цифры держатся в регионе на протяжении последних двух месяцев. На госпитализации находятся 554 человека, из них пневмония диагностирована у 497 пациентов.